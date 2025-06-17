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17 июня 2025, 16:23

Судят еще раз: в Ровенской области мужчина похитил вещи и хранил наркотики

17 июня 2025, 16:23
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фото: Freepik.
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В Ровенской области 33-летнего жителя Сарн во второй раз будут судить за серию краж и хранение наркотических веществ

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Мужчина уже отбывает наказание в виде 5 лет лишения свободы за аналогичные преступления. Впрочем, во время следственных действий выяснилось, что до заключения он успел совершить еще несколько правонарушений, которые стали теперь основанием для нового рассмотрения в суде.

Следствие установило, что в январе этого года фигурант пытался украсть лестницу с территории строительного магазина в Сарнах, но его остановил владелец. Впрочем, злоумышленник не оставил умысла. Позже он реализовал задуманное. В феврале мужчина, находясь на автостанции, украл мобильный телефон с маршрутки. А уже в апреле во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него таблетки метадона.

Несмотря на открытые уголовные производства, суд предоставил фигуранту возможность внести залог. После освобождения из-под стражи мужчина не прекратил противоправные действия, он украл четыре автомобильные шины. Полиция оперативно установила его причастность к преступлениям и сообщила о новом подозрении.

На сегодняшний день досудебное расследование завершено. Прокуратура уже направила обвинительный акт в суд. Мужчина будет отвечать за пять эпизодов краж и незаконное хранение наркотиков.

Ранее сообщалось, на Прикарпатье мужчину, который соврал о минировании рынка, отправили за решетку.

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Ровенская область воровство наркотики суд полиция криминал преступление
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