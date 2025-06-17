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В Павлограде правоохранительные органы задержали 35-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил серьезную аварию

Об этом сообщает Відомо Медіа, передает RegioNews.

В результате столкновения пострадал ребенок. 4-летний мальчик с тяжелыми травмами был госпитализирован. Событие произошло 16 июня на улице Успенской.

По предварительной информации следствия, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в легковушку Ford. На место аварии оперативно прибыли сотрудники Павлоградского районного отдела полиции. В ходе осмотра выяснилось, что водитель не только находился в состоянии опьянения, но и не имел права управлять транспортом.

Нарушителя задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины Ему уже объявили о подозрении по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса, речь идет о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие последствия.

В настоящее время идет досудебное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, а также собирает доказательную базу для передачи дела в суд.

Ранее сообщалось, что в Житомире водитель сбил 11-летнего мальчика.