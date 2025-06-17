В результате ДТП в Павлограде пострадал 4-летний ребенок
В Павлограде правоохранительные органы задержали 35-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил серьезную аварию
Об этом сообщает Відомо Медіа, передает RegioNews.
В результате столкновения пострадал ребенок. 4-летний мальчик с тяжелыми травмами был госпитализирован. Событие произошло 16 июня на улице Успенской.
По предварительной информации следствия, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в легковушку Ford. На место аварии оперативно прибыли сотрудники Павлоградского районного отдела полиции. В ходе осмотра выяснилось, что водитель не только находился в состоянии опьянения, но и не имел права управлять транспортом.
Нарушителя задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины Ему уже объявили о подозрении по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса, речь идет о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие последствия.
В настоящее время идет досудебное расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, а также собирает доказательную базу для передачи дела в суд.
Ранее сообщалось, что в Житомире водитель сбил 11-летнего мальчика.