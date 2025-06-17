фото: Telegram/Безопасный Новомиргород

Об этом сообщает Суспільне Кропивницкий, передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 июня в центральной части города. По предварительным данным, к нападению причастны 4 несовершеннолетних, еще по меньшей мере 8 наблюдали за конфликтом и снимали его на видео. О случившемся стало известно после появления соответствующего видео в социальных сетях.

Как сообщили в полиции, все участники инцидента уже установлены. По словам начальника отдела ювенальной превенции Сергея Бочарникова, уголовное производство возбуждено по статье 125 УКУ "Умышленное легкое телесное повреждение". Это преступление карается штрафом, общественными работами или исправительными работами до одного года. В отношении несовершеннолетних также могут быть применены меры принуждения воспитательного характера - от предупреждения до ограничения свободы.

Инспектор ювенальной превенции Ирина Нимчинова отметила, что конфликт между детьми существовал и ранее. Именно из-за старых споров группа подростков решила "выяснить отношения" с потерпевшей. Полицейские также рассматривают вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 184 КУоАП – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Предусмотренный штраф – от 850 до 1700 гривен.

Мать пострадавшей девушки подала заявление в полицию. Она просит, чтобы виновные понесли ответственность по закону. По ее словам, дочь получила как физические, так и психологические травмы. В то же время одна из матерей девочек, причастных к драке, утверждает, что ее ребенка также били раньше и планирует подать встречное заявление.

В настоящее время продолжается следствие. Подростков будут допрашивать в присутствии психолога и законных представителей. Дело взяли под контроль прокуратура и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. В школах Новомиргорода анонсировали проверки состояния воспитательной работы.

Ранее сообщалось, что во Львове школьники принесли в школу пневматическое оружие.