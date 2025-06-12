11:57  12 июня
Это фейк: полиция опровергла новые штрафы за ПДД с 1 июля
10:09  12 июня
Налоговик из Хмельнитчины сядет за решетку из-за ДТП, в котором пострадали три женщины
08:23  12 июня
На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации
UA | RU
UA | RU
12 июня 2025, 16:49

На Прикарпатье мужчину, который соврал о минировании рынка, отправили за решетку

12 июня 2025, 16:49
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На Прикарпатье мужчина получил судебный приговор за фейковое минирование. Оказалось, что это уже не первое его такое нарушение

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Ивано-Франковске суд признал мужчину виновным в ложном сообщении о заминировании. 21 марта этого года он позвонил спасателям и сообщил об угрозе взрыва из-за минирования рынка "Пятачок". Поэтому работу рынка прекратили на несколько часов, была проведена проверка, однако информация не подтвердилась, а значит — экстренные службы зря потратили свое время.

Обвиняемый официально не работает. С 2024 г. он регулярно отбывал тюремное наказание за кражи. В 2016 году в состоянии опьянения он также врал полиции о минировании железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске.

То есть теперь он повторил свое давнее преступление. Суд приговорил его к 4 годам заключения.

Напомним, ранее в Харькове мужчина, солгавший полиции о минировании мостов, получил приговор. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
минирование
8 лет заключения грозит жителю Тернопольщины за ложные сообщения о заминировании госучреждений
05 июня 2025, 11:20
На Ровенщине мужчина "заминировал" дом культуры, чтобы проверить работу спецслужб
27 мая 2025, 07:46
Хотел "насолить": на Ровенщине 16-летний подросток "заминировал" лицей с телефона одногруппника
20 мая 2025, 20:45
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
По несколько часов без света: в ОВА сообщили, когда будут действовать графики отключений на Херсонщине
12 июня 2025, 17:10
В Кривом Роге мужчина зарезал 45-летнюю женщину во время ссоры: детали инцидента
12 июня 2025, 16:46
Военные моряки уничтожили 9 российских "шахедов"
12 июня 2025, 16:35
Евро подскочил до исторического максимума, доллар снизился - курс валют от НБУ
12 июня 2025, 16:27
В Кировоградской области утонула женщина: детали трагедии
12 июня 2025, 16:25
На Запорожье российский FPV-дрон атаковал жилой дом
12 июня 2025, 16:05
Состоится суд над оккупантом, который расстрелял мирных жителей в доме Харьковской области
12 июня 2025, 16:05
Оккупанты убили женщину в пригороде Херсона
12 июня 2025, 15:46
Украл косметику и убежал: в Белой Церкви задержали 56-летнего рецидивиста
12 июня 2025, 15:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »