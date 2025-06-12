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На Прикарпатье мужчина получил судебный приговор за фейковое минирование. Оказалось, что это уже не первое его такое нарушение

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Ивано-Франковске суд признал мужчину виновным в ложном сообщении о заминировании. 21 марта этого года он позвонил спасателям и сообщил об угрозе взрыва из-за минирования рынка "Пятачок". Поэтому работу рынка прекратили на несколько часов, была проведена проверка, однако информация не подтвердилась, а значит — экстренные службы зря потратили свое время.

Обвиняемый официально не работает. С 2024 г. он регулярно отбывал тюремное наказание за кражи. В 2016 году в состоянии опьянения он также врал полиции о минировании железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске.

То есть теперь он повторил свое давнее преступление. Суд приговорил его к 4 годам заключения.

Напомним, ранее в Харькове мужчина, солгавший полиции о минировании мостов, получил приговор. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.