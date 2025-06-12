Фото: иллюстративное

Она искала родственников в сети, предлагала "помощь", а затем выманивала у них деньги

Об этом рассказала спикер прокуратуры Кировоградской области Олеся Панченко "Общественному", передает RegioNews.

В Кировоградской области правоохранители разоблачили женщину, подозреваемую в систематическом обмане семей военнослужащих, пропавших без вести во время войны. По данным следствия, она создала преступную схему, благодаря которой выманивала у родственников средства, обещая помощь в поиске близких.

Злоумышленница искала контактные данные семей из открытых источников. Речь идет об объявлениях, которые люди публиковали в интернете в надежде узнать хоть что-то о судьбе своих родных. Выйдя на связь, она убеждала людей в своей "помощи", после чего те же переводили ей деньги.

Следователи установили, что общая сумма, которую она получила от обманутых семей, составляет почти 400 тысяч гривен. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Женщине уже объявили о подозрении. Если ее вину докажут в суде, ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что разоблачили афериста из "ДНР", который воровал деньги у жителей Житомирщины: злоумышленник "заработал" 4,5 миллиона.