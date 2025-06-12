11:57  12 июня
Это фейк: полиция опровергла новые штрафы за ПДД с 1 июля
10:09  12 июня
Налоговик из Хмельнитчины сядет за решетку из-за ДТП, в котором пострадали три женщины
08:23  12 июня
На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации
UA | RU
UA | RU
12 июня 2025, 13:21

В Кировоградской области женщину подозревают в мошенничестве с родственниками пропавших военных - почти 400 тыс. грн. убытков

12 июня 2025, 13:21
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Она искала родственников в сети, предлагала "помощь", а затем выманивала у них деньги

Об этом рассказала спикер прокуратуры Кировоградской области Олеся Панченко "Общественному", передает RegioNews.

В Кировоградской области правоохранители разоблачили женщину, подозреваемую в систематическом обмане семей военнослужащих, пропавших без вести во время войны. По данным следствия, она создала преступную схему, благодаря которой выманивала у родственников средства, обещая помощь в поиске близких.

Злоумышленница искала контактные данные семей из открытых источников. Речь идет об объявлениях, которые люди публиковали в интернете в надежде узнать хоть что-то о судьбе своих родных. Выйдя на связь, она убеждала людей в своей "помощи", после чего те же переводили ей деньги.

Следователи установили, что общая сумма, которую она получила от обманутых семей, составляет почти 400 тысяч гривен. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Женщине уже объявили о подозрении. Если ее вину докажут в суде, ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что разоблачили афериста из "ДНР", который воровал деньги у жителей Житомирщины: злоумышленник "заработал" 4,5 миллиона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мошенничество обман Кировоградская область Украина пропавшие без вести обманутые украинцы
РФ убивает все больше мирных украинцев: данные ООН
12 июня 2025, 12:58
В Днепре освобожденного из российского плена военного будут судить за дезертирство
12 июня 2025, 12:41
В Кировоградской области поймали мужчину, пытавшегося продать гранатомет и гранаты
12 июня 2025, 12:25
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
Лекарство от гепатита: в июне медучреждения получат масштабную поставку
12 июня 2025, 14:12
В торговом центре Ивано-Франковска ограбили женщину
12 июня 2025, 13:43
В Днепре планируют новый тендер на уборку – несмотря на уже выделенные 340 миллионов
12 июня 2025, 13:38
McDonald's может закрыть свои заведения в Днепре и Чернигове
12 июня 2025, 13:18
Пограничники Львовской области получили техники почти на 9 млн грн
12 июня 2025, 13:05
В "Резерв+" можно будет оплатить штраф за нарушение военного учета
12 июня 2025, 12:59
РФ убивает все больше мирных украинцев: данные ООН
12 июня 2025, 12:58
В Индии разбился самолет с 232 пассажирами
12 июня 2025, 12:55
В Днепре освобожденного из российского плена военного будут судить за дезертирство
12 июня 2025, 12:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »