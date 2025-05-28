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На Буковине работник банка украл сотни тысяч гривен у клиентов
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28 мая 2025, 08:25

На Буковине работник банка украл сотни тысяч гривен у клиентов

28 мая 2025, 08:25
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Черновицкой области полиция сообщила о подозрении 30-летнему экс-сотруднику государственного банка, который незаконно вмешивался в автоматизированную систему и присваивал деньги клиентов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник менял номера телефонов в банковских записях на свой, получая доступ к счетам и переводя средства на собственные карты.

Правоохранители задокументировали 16 фактов противоправной деятельности, а общая сумма ущерба составляет более 240 тысяч гривен.

Сотрудники полиции совместно с киберспециалистами и СБУ провели 48 обысков, изъяли деньги, технику и доказательства.

Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права работать на определенных должностях. Расследование продолжается.

Напомним, на Кировоградщине будут судить работников банка, которые похитили почти 10 миллионов гривен со счетов клиентов.

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