Фото: ГСЧС

На Прикарпатье произошло смертельное ДТП. Спасатели достали из авто два человека

Об этом сообщает ГСЧС Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 1 июня около 15:47 в поселке Брошнев-Осада. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. На место прибыли спасатели.

Из автомобиля деблокировали двух человек. Одно лицо передали медикам. Другой человек, к сожалению, погиб на месте. Правоохранители будут выяснять обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель Volkswagen не предпочел в движении и допустил столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель легковушки погиб.