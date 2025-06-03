На Прикарпатье автомобиль влетел в кювет и перевернулся: из машины достали тело погибшего
На Прикарпатье произошло смертельное ДТП. Спасатели достали из авто два человека
Об этом сообщает ГСЧС Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Авария произошла 1 июня около 15:47 в поселке Брошнев-Осада. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. На место прибыли спасатели.
Из автомобиля деблокировали двух человек. Одно лицо передали медикам. Другой человек, к сожалению, погиб на месте. Правоохранители будут выяснять обстоятельства аварии.
Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель Volkswagen не предпочел в движении и допустил столкновение с грузовиком. В результате ДТП водитель легковушки погиб.
В Тернополе водитель разбил автомобиль и оставил его посреди тротуараВсе новости »
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