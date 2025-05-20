На Ровенщине 19-летний юноша дважды обокрал церковь

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На Ровенщине полицейские задержали 19-летнего жителя села Мильча, который дважды обокрал церковь в соседнем селе Великие Сады

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что о краже из храма сообщил 62-летний священник.

Правоохранители установили, что неизвестный проник в здание, повредив деревянную дверь.

В результате расследования работники уголовного розыска в тот же день установили личность вора.

Через несколько дней злоумышленник вернулся в храм и украл еще один крест и электрообогреватель. Похищенные вещи полиция обнаружила и изъяла по месту жительства. Угнанные средства парень потратил на собственные нужды.

Следователи проводят досудебное расследование. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Кроме того, молодого человека проверяют на причастность к незаконному завладению транспортным средством.

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