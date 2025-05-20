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20 мая 2025, 08:39

С угрозами и пистолетом: во Львове юноша пытался ограбить торговый киоск

20 мая 2025, 08:39
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во Львове правоохранители задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения на торговый киоск

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 17 мая на улице Кульчицкой.

Молодой человек в маске забежал в киоск и, угрожая пистолетом, требовал у продавщицы отдать выручку. Женщина не растерялась и ответила, что вызовет полицию. После этого нападающий выстрелил в полку и скрылся.

Полиция оперативно приступила к розыску.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения уже через несколько часов злоумышленника удалось задержать. У него изъяли пневматический пистолет, балаклаву и другие вещественные доказательства.

Нападающему сообщено о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Дарницком районе Киева полиция оперативно задержала мужчину, который, угрожая ножом, ограбил магазин цветов. Злоумышленник забрал всю выручку – 200 гривен.

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