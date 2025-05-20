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20 мая 2025, 11:59

Приходили за пенсией: в Одесской области двое парней избили 76-летнюю женщину

20 мая 2025, 11:59
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фото: Национальная полиция
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В Белгород-Днестровском районе полицейские разоблачили в разбое на пожилую женщину двух братьев, один из которых несовершеннолетний

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

К полицейским обратилась социальная работница и сообщила, что пришла утром навестить 76-летнюю жительницу одного из сел Староказацкой общины и обнаружила ее на полу в крови.

Правоохранители установили, что во время комендантского часа двое местных молодых людей 24 и 17 лет проникли на территорию частного домовладения пожилой женщины, узнав, что она получила пенсию. Разбив окно, несовершеннолетний пролез в дом и открыл дверь брату.

Злоумышленники руками и молотком избили хозяйку, обыскали дом и скрылись, не найдя денег, за которыми приходили.

Медики госпитализировали женщину с множественными травмами головы.

За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские задержали злоумышленника, ограбившего жительницу Одессы и скрывшегося в столице.

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