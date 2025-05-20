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20 травня 2025, 15:39

На Рівненщині 19-річний юнак двічі обікрав церкву

20 травня 2025, 15:39
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фото: Національна поліція
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На Рівненщині поліцейські затримали 19-річного мешканця села Мильча, який двічі обікрав церкву у сусідньому селі Великі Сади

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що про крадіжку з храму повідомив 62-річний священник.

Правоохоронці встановили, що невідомий проник до будівлі, пошкодивши дерев'яні двері.

У результаті розслідування працівники карного розшуку того ж дня встановили особу крадія. Юнак зізнався у скоєному та розповів, що спочатку викрав три напрестольні хрести та приблизно 2000 гривень із скриньки для пожертв.

Через кілька днів зловмисник повернувся до храму і вкрав ще один хрест та електрообігрівач. Викрадені речі поліція виявила і вилучила за місцем його проживання. Викрадені кошти хлопець витратив на власні потреби.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Окрім того, юнака перевіряють на причетність до незаконного заволодіння транспортним засобом.

Нагадаємо, на Харківщині жінка обікрала знайомого під час застілля.

Раніше у місті Біла Церква Київської області 44-річний чоловік на дитячому майданчику силою відібрав мобільний телефон у 10-річної дитини та втік.

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крадіжка розслідування поліція церква Рівненська область грабіж
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