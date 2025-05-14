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14 мая 2025, 13:05

В Белой Церкви пьяный мужчина ограбил 10-летнего мальчика

14 мая 2025, 13:05
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фото: из открытых источников
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В городе Белая Церковь Киевской области 44-летний мужчина на детской площадке силой отобрал мобильный телефон у 10-летнего ребенка и скрылся

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что потерпевший обратился за помощью к взрослому, вызвавшему полицию.

Благодаря ориентированию злоумышленника удалось найти уже через час — он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Украденный телефон мужчина успел продать, но следователи нашли гаджет и вернули его ребенку.

Злоумышленник был задержан. Известно, что он был ранее судим за имущественные преступления и незаконное хранение наркотиков.

Фигуранту объявлено подозрение.

Суд избрал ему безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Днепре пациент ограбил соседа по палате. Мужчина вырвал телефон из рук владельца и скрылся.

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Киевская область Белая Церковь грабеж ребенок детская площадка полиция телефон
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