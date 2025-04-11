фото: Национальная полиция

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что о потасовке в квартире по соседству на спецлинию 102 в четверг, 10 апреля, около 7 утра сообщила пенсионерка.

Полицейские установили, что к 50-летнему жителю Вараша пришел 42-летний брат. Между родственниками возник конфликт на почве распределения наследства, который перерос в драку. Во время которой младший деревянной палкой нанес старшему несколько ударов по голове и телу, после чего скрылся. С переломами теменной, затылочной кости и руки медики потерпевшего госпитализировали.

Правоохранители оперативно разыскали 42-летнего мужчину по месту жительства. Оказалось, что он уже неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда последний раз уволился в январе прошлого года.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, пытавшегося убить своего родного брата молотком.