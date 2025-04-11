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11 апреля 2025, 19:24

В Кривом Роге задержали 19-летнего наркодилера: хранил каннабис на 200 тыс. грн

11 апреля 2025, 19:24
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фото: Национальная полиция
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В Кривом Роге полицейские задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотических веществ

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

По данным следствия, юноша распространял каннабис из-за так называемых "закладок" в разных районах города. Его задержали 28 марта на одной из улиц Центрально-Городского района.

Во время поверхностной проверки у злоумышленника изъяли около 30 слип-пакетов с каннабисом. В мобильном телефоне правоохранители обнаружили фотоснимки с координатами мест уже сделанных закладок.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли еще более 800 слип-пакетов и свертков с фасованным каннабисом и деньги.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет около 200 тысяч гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Прикарпатье разоблачили 23-летнего наркодилера. Ему светит до 10 лет тюрьмы.

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