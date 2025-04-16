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16 апреля 2025, 14:57

В Киеве мужчина угрожал соседу ножом и гранатой

16 апреля 2025, 14:57
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фото: Национальная полиция
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Полицейские задержали мужчину, который в Голосеевском районе угрожал соседям ножом и гранатой. В результате происшествия никто не пострадал

Об этом сообщили в столичной полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях в спецлинию 102 поступило сообщение от киевлянина о том, что на территории садового общества в Голосеевском районе находится мужчина с гранатой в руках.

По вызову немедленно направились следственно-оперативная группа Голосеевского района и взрывотехники.

На месте происшествия стражи порядка установили, что злоумышленник — 53-летний местный житель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно зашел на территорию соседнего домовладения. Там он начал конфликтовать с владелицей дома, 27-летней беременной женщиной.

Услышав шум, на место происшествия подошел другой местный житель, пытавшийся успокоить нарушителя, однако тот направился в дом, после чего вернулся, вооруженный ножом и гранатой, и начал угрожать мужчине.

Полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него предмет, похожий на гранату, запал типа УЗРГМ, нож и пистолет.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве житель Житомира до смерти забил знакомого. Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении шести лицам в жестоком убийстве военного в Умани.

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Киев полиция Граната пистолет нож сосед Голосеевский район
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