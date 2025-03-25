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25 марта 2025, 03:17

В Одесской области продавали фальсифицированные сигареты: суд вынес приговор

25 марта 2025, 03:17
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фото: БЭБ
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Суд оштрафовал жителя Белгорода-Днестровского, который хранил и продавал фальсифицированные сигареты

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

В 2024 году мужчина, не имея лицензии на торговлю табачными изделиями, купил крупную партию незаконно изготовленных сигарет с целью продажи. Затем он арендовал три склада в разных районах Белгород-Днестровского для хранения этих товаров. Также большое количество сигарет он спрятал в своем доме в одном из курортных поселков.

Мужчина продавал товар через мессенджеры, на местном рынке и через интернет, отправляя заказ по почте.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 66 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога стоимостью почти 7 млн грн.

Суд вынес 41-летнему фигуранту приговор – штраф в 85 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Напомним, в Киевской области разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет. Правоохранители изъяли товар на 60 млн грн.

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