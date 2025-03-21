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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Незаконное производство, помещения для хранения сырья и готовой продукции находились в разных местах Киевской области. Фальсифицированные сигареты продавали через телеграм-канал и розничные магазины, а также посылали по почте по всей Украине.

Во время обысков правоохранители изъяли более 44 тонн табака, из которого фигуранты могли бы изготовить около 500 тысяч пачек сигарет, а также около 3,6 миллиона акцизных марок неизвестного происхождения.

Кроме того, в грузовиках нашли 437,5 тысяч пачек поддельных сигарет известных брендов, 225 рулонов лент для упаковки, 70 коробок с упаковкой для сигарет и оборудования для производства.

Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 60 млн грн. Таким образом удалось предотвратить попадание в продажу более 900 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг причастных и каналы поступления сырья.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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