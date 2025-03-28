фото: Национальная полиция

Во Владимирце Ровенской области в результате ДТП травмировались двое несовершеннолетних

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 27 марта около 19:30. Водитель автомобиля Hyundai Sonata, 38-летний местный житель, не предпочел в движении и допустил столкновение с мотоциклом Lifan, под управлением 17-летнего жителя села Дубовка.

В результате ДТП травмировался вождь двухколесного и его пассажирка, 16-летняя жительница поселка Владимирец. После оказания помощи медики их отпустили.

Предварительно, оба водителя были трезвыми. Решается вопрос о привлечении к ответственности.

Напомним, в Ровенской области правоохранители через соцсети нашли 10-летнего мальчика, которого пустили за руль мотоцикла. При этом ездил он без шлема.

Ранее в Киевской области на трассе произошла смертельная авария. В результате ДТП один водитель погиб, а другой - получил травмы.