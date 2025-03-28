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28 марта 2025, 12:52

В ДТП на Ровенщине столкнулись авто и мотоцикл: травмировались несовершеннолетние

28 марта 2025, 12:52
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фото: Национальная полиция
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Во Владимирце Ровенской области в результате ДТП травмировались двое несовершеннолетних

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 27 марта около 19:30. Водитель автомобиля Hyundai Sonata, 38-летний местный житель, не предпочел в движении и допустил столкновение с мотоциклом Lifan, под управлением 17-летнего жителя села Дубовка.

В результате ДТП травмировался вождь двухколесного и его пассажирка, 16-летняя жительница поселка Владимирец. После оказания помощи медики их отпустили.

Предварительно, оба водителя были трезвыми. Решается вопрос о привлечении к ответственности.

Напомним, в Ровенской области правоохранители через соцсети нашли 10-летнего мальчика, которого пустили за руль мотоцикла. При этом ездил он без шлема.

Ранее в Киевской области на трассе произошла смертельная авария. В результате ДТП один водитель погиб, а другой - получил травмы.

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Ровенская область ДТП мотоциклист авто авария полиция подростки несовершеннолетний
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