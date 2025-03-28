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В Киеве полицейские задержали рецидивиста, обворовавшего автомобиль в Святошинском районе

Об этом сообщили в столичной полиции, сообщает RegioNews.

Отмечается, вор разбил пассажирское стекло легковушки и украл из салона инструменты. В частности бензопилу и электродрель. Общая стоимость которых составляет более 12000 гривен.

Правоохранители разыскали вора и задержали. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель.

Полицейские изъяли у фигуранта часть похищенных вещей и сообщили о подозрении. Его грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Переяславе в Киевской области мужчина ограбил 65-летнюю женщину, угрожая ей ножом. Суд принял решение приговорить его к 10 годам заключения.