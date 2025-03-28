В Киеве мужчина ограбил автомобиль: ему светит 8 лет тюрьмы
В Киеве полицейские задержали рецидивиста, обворовавшего автомобиль в Святошинском районе
Об этом сообщили в столичной полиции, сообщает RegioNews.
Отмечается, вор разбил пассажирское стекло легковушки и украл из салона инструменты. В частности бензопилу и электродрель. Общая стоимость которых составляет более 12000 гривен.
Правоохранители разыскали вора и задержали. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель.
Полицейские изъяли у фигуранта часть похищенных вещей и сообщили о подозрении. Его грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Переяславе в Киевской области мужчина ограбил 65-летнюю женщину, угрожая ей ножом. Суд принял решение приговорить его к 10 годам заключения.
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