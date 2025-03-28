У ДТП на Рівненщині зіткнулися авто і мотоцикл: травмувалися неповнолітні

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 27 березня, близько 19:30. Водій автомобіля "Hyundai Sonata", 38-річний місцевий житель, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з мотоциклом "Lifan", під керуванням 17-річного мешканця села Дубівка.

Внаслідок ДТП травмувався керманич двоколісного та його пасажирка, 16-річна жителька селища Володимирець. Після надання допомоги, медики їх відпустили.

Попередньо, обоє водіїв були тверезі. Вирішується питання про притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронці через соцмережі знайшли 10-річного хлопчика, якого пустили за кермо мотоцикла. При цьому їздив він без шолому.

Раніше на Київщині на трасі сталась смертельна аварія. Внаслідок ДТП один водій загинув, а інший - отримав травми.