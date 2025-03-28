Фото: Нацполиция

Правоохранители из-за соцсетей нашли 10-летнего мальчика, которого пустили за руль мотоцикла. При этом ездил он без шлема

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Это произошло 26 марта. В соцсетях правоохранители увидели видео, где ребенок управлял мотоциклом. Отмечается, что 17-летняя девочка снимала на видео как 10-летний мальчик из ее селения ездит на мотоцикле без шлема.

Это завершилось тем, что на девушку составили админпротоколы. Также привлекли к ответственности отца мальчика (за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

"Правоохранители призывают родителей запрещать детям садиться за руль транспортных средств, если у них нет законных оснований и навыков для этого", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области произошло ДТП с квадроциклом. Оказалось, что за рулем был несовершеннолетний. Сам водитель не пострадал, но его 14-летний пассажир госпитализировали медики.