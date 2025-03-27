В Киевской области неизвестные подожгли авто

Фото: Нацполиция

В полиции расследуют поджог авто в Киевской области. Неизвестный человек подожг чужое авто утром

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

Это произошло 27 марта, около 4:29, в поселке Бородянка. Правоохранителям сообщили о том, что на одной из улиц горит автомобиль.

Спасатели потушили автомобиль. Впоследствии выяснилось, что неизвестный находясь возле многоквартирного дома совершил поджог автомобиля Kia Sportage. Теперь правоохранители ведут расследование и ищут виновника.

Напомним, ранее на Черкассах задержали мужчину, который поджег чужой автомобиль. Оказалось, что он вылил горючее вещество на капот припаркованного рядом автомобиля марки "Ford Mondeo". Он поджег авто и скрылся с места событий.