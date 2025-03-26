В Киевской области на трассе произошло смертельное ДТП
ДТП произошло во вторник, 25 марта, около 12:45 на 40 километре трассы Киев-Одесса на Фастовщине
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель Opel Corsa, совершая разворот, не пропустил и столкнулся с авто Renault Scenic, двигавшимся во встречном направлении.
В результате ДТП водитель Opel Corsa погиб на месте, другой водитель получил травмы.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, в Киевской области осудили водителя по ДТП, в котором погиб 2-летний ребенок.
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