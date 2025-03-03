Фото: Патрульная полиция

В Ровенской области суд вынес приговор водителю мотоцикла по делу о смертельной аварии. Известно, что он не справился с управлением и из-за этого погибла его пассажирка

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла весной прошлого года на автодороге между населенными пунктами Заречное и Чернин. Как рассказали правоохранители, 24-летний водитель мотоцикла "КАМАХ", объезжая рытвину, не справился с управлением и допустил падение транспортного средства.

В результате ДТП пострадала 32-летняя женщина, которая была пассажиркой мотоцикла. Ее с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Однако, к сожалению, через 16 часов она умерла в результате внутричерепной травмы с кровоизлиянием.

Суд учел искреннее раскаяние водителя, а также частичное возмещение ущерба. Ему вынесли приговор – 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в Запорожье 20 февраля произошла авария. Там водитель Skoda Octavia наехал на 66-летнюю женщину . Она переходила дорогу в неположенном месте. Потерпевшая впоследствии скончалась в больнице. Сейчас правоохранители уже начали расследование и ищут свидетелей ДТП.