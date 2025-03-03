11:25  03 марта
Побледнел и потерял сознание: в Кременчугском ТЦК после прохождения ВВК скончался мужчина
10:12  03 марта
В ГУР сообщили, сколько оккупантов воюют против Украины
10:06  03 марта
Зеленский о выборах: Менять меня будет непросто, я меняюсь на НАТО
UA | RU
UA | RU
03 марта 2025, 19:45

В Ровенской области судили мотоциклиста за смертельное ДТП

03 марта 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
Фото: Патрульная полиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области суд вынес приговор водителю мотоцикла по делу о смертельной аварии. Известно, что он не справился с управлением и из-за этого погибла его пассажирка

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла весной прошлого года на автодороге между населенными пунктами Заречное и Чернин. Как рассказали правоохранители, 24-летний водитель мотоцикла "КАМАХ", объезжая рытвину, не справился с управлением и допустил падение транспортного средства.

В результате ДТП пострадала 32-летняя женщина, которая была пассажиркой мотоцикла. Ее с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Однако, к сожалению, через 16 часов она умерла в результате внутричерепной травмы с кровоизлиянием.

Суд учел искреннее раскаяние водителя, а также частичное возмещение ущерба. Ему вынесли приговор – 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в Запорожье 20 февраля произошла авария. Там водитель Skoda Octavia наехал на 66-летнюю женщину . Она переходила дорогу в неположенном месте. Потерпевшая впоследствии скончалась в больнице. Сейчас правоохранители уже начали расследование и ищут свидетелей ДТП.

полиция ДТП
В Хмельницкой области в ДТП травмировались 9 человек: среди них – дети
03 марта 2025, 12:27
Под Николаевом отец наехал микроавтобусом на 3-летнего сына: ребенок в реанимации
02 марта 2025, 17:05
Во Львове нетрезвый водитель сбил 6 ограничительных столбиков
01 марта 2025, 12:08
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
У ЕС есть несколько планов прекращения войны в Украине - СМИ
03 марта 2025, 21:05
Убил топором из-за долгов: в Днепре задержан подозреваемый в жестоком убийстве
03 марта 2025, 20:42
"Америка это долго терпеть не станет": Трамп жестко отреагировал на заявление Зеленского о продолжительной войне
03 марта 2025, 20:07
Обещал миллионы за уничтоженные украинские танки: СБУ объявила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Лепсу
03 марта 2025, 19:05
В Белом Доме требуют прощения от Зеленского
03 марта 2025, 18:47
Из-за курения в постели: в Киевской области в пожаре погиб мужчина
03 марта 2025, 18:25
Полиция ищет свидетелей: в Запорожье водитель сбил насмерть 66-летнюю женщину
03 марта 2025, 17:45
В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 3 марта
03 марта 2025, 17:20
Военный Анатолий Штефан "Штирлиц" объяснил, к чему TikTok в трагедии на Днепропетровском полигоне
03 марта 2025, 16:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »