Фото: Нацполиция

В больнице скончалась женщина, которую сбил водитель, когда она переходила дорогу. По данным следствия, переходила дорогую пенсионерка в неположенном месте

Об этом сообщает Полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел 20 февраля около 18:30 в Коммунарском районе Запорожья. Там 40-летний водитель Skoda Octavia ехал по улице Космической и наехал на 66-летнюю женщину. Известно, что она переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии она получила многочисленные повреждения и была госпитализирована.

24 февраля в больнице пострадавшая, к сожалению, скончалась. Что касается водителя, то проверка показала, что он был трезв. Правоохранители начали уголовное производство и призвали свидетелей ДТП отозваться.

"Работники полиции обращаются к возможным свидетелям ДТП и лицам, имеющим любую информацию, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 099-085-13-23 или 102", - пишут в полиции.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло в селе Музычи в Киевской области. Там автомобиль Dacia Logan совершил наезд на женщину и мужчину. В результате аварии женщина погибла, а мужчина получил травмы.

Также сообщалось, что в Умани водитель сбил 83-летнего пенсионера. Это произошло, когда пожилой мужчина переходил дорогу. В результате полученных травм он погиб на месте происшествия.