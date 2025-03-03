11:25  03 марта
Побледнел и потерял сознание: в Кременчугском ТЦК после прохождения ВВК скончался мужчина
10:12  03 марта
В ГУР сообщили, сколько оккупантов воюют против Украины
10:06  03 марта
Зеленский о выборах: Менять меня будет непросто, я меняюсь на НАТО
UA | RU
UA | RU
03 марта 2025, 17:45

Полиция ищет свидетелей: в Запорожье водитель сбил насмерть 66-летнюю женщину

03 марта 2025, 17:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В больнице скончалась женщина, которую сбил водитель, когда она переходила дорогу. По данным следствия, переходила дорогую пенсионерка в неположенном месте

Об этом сообщает Полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел 20 февраля около 18:30 в Коммунарском районе Запорожья. Там 40-летний водитель Skoda Octavia ехал по улице Космической и наехал на 66-летнюю женщину. Известно, что она переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии она получила многочисленные повреждения и была госпитализирована.

24 февраля в больнице пострадавшая, к сожалению, скончалась. Что касается водителя, то проверка показала, что он был трезв. Правоохранители начали уголовное производство и призвали свидетелей ДТП отозваться.

"Работники полиции обращаются к возможным свидетелям ДТП и лицам, имеющим любую информацию, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 099-085-13-23 или 102", - пишут в полиции.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло в селе Музычи в Киевской области. Там автомобиль Dacia Logan совершил наезд на женщину и мужчину. В результате аварии женщина погибла, а мужчина получил травмы.

Также сообщалось, что в Умани водитель сбил 83-летнего пенсионера. Это произошло, когда пожилой мужчина переходил дорогу. В результате полученных травм он погиб на месте происшествия.

ДТП полиция
В Хмельницкой области в ДТП травмировались 9 человек: среди них – дети
03 марта 2025, 12:27
Под Николаевом отец наехал микроавтобусом на 3-летнего сына: ребенок в реанимации
02 марта 2025, 17:05
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель сбил мужчину насмерть и бросил его тело на обочине
28 февраля 2025, 16:47
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
В Белом Доме требуют прощения от Зеленского
03 марта 2025, 18:47
Из-за курения в постели: в Киевской области в пожаре погиб мужчина
03 марта 2025, 18:25
В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 3 марта
03 марта 2025, 17:20
Военный Анатолий Штефан "Штирлиц" объяснил, к чему TikTok в трагедии на Днепропетровском полигоне
03 марта 2025, 16:53
"Завтрашняя ночь будет большой": Трамп анонсировал решение по Украине
03 марта 2025, 16:18
Удар РФ по полигону ВСУ на Днепропетровщине: сколько раненых и погибших
03 марта 2025, 15:44
Главком ВСУ Сырский подтвердил удар по воинской части ВСУ в Днепропетровской области: есть первые кадровые решения
03 марта 2025, 15:29
Киевлянину светит до 5 лет тюрьмы за издевательство над собакой
03 марта 2025, 15:01
Убил и закопал на огороде: в Черкасской области задержали подозреваемого в убийстве
03 марта 2025, 14:32
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »