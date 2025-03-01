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01 марта 2025, 12:08

Во Львове нетрезвый водитель сбил 6 ограничительных столбиков

01 марта 2025, 12:08
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фото: Патрульная полиция Львовской области
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Водитель снес 6 металлических столбиков и, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.

Происшествие случилось в пятницу, 28 февраля, около 22 часов на улице Шевченко. Приехав на место ДТП, правоохранители установили, что 42-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, не справился с управлением и совершил наезд на металлические столбики.

У водителя инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал – 1,23 промилле.

На виновника ДТП патрульные составили два протокола: по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, во Львове суд продлил арест подозреваемого в убийстве Фарион.

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