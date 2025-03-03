Фото: Патрульна поліція

У Рівненській області суд виніс вирок водію мотоцикла по справі щодо смертельної аварії. Відомо, що він не впарався з керуванням і через це загинула його пасажирка

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась навесні минулого року на автодорозі між населеними пунктами Зарічне та Чернин. Як розповіли правоохоронці, 24-річний водій мотоцикла "КАМАХ", об’їжджаючи вибоїну, не впорався з керуванням та допустив падіння транспортного засобу.

Внаслідок ДТП постраждала 32-річна жінка, яка була пасажиркою мотоцикла. Її з тяжкими травмами госпіталізували медики. Проте, на жаль, через 16 годин вона померла внаслідок внутрішьо-черепної травми з крововиливом.

Суд врахував щире каяття водія, а також часткове відшкодування шкоди. Йому винесли вирок - 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Запоріжжі 20 лютого сталась аварія. Там водій Skoda Octavia наїхав на 66-річну жінку. Вона переходила дорогу в недозволеному місці. Потерпіла згодом померла в лікарні. Зараз правоохоронці вже розпочали розслідування та шукають свідків ДТП.