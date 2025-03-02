Под Николаевом отец наехал микроавтобусом на 3-летнего сына: ребенок в реанимации

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Автопроисшествие произошло вчера, 1 марта, в поселке Воскресенское Николаевского района. Мальчика госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевщины, передает RegioNews.

По данным следствия, около 13:35 отец сел за руль Mersedes-Benz и, начав движение задним ходом, наехал на своего 3-летнего сына, находившегося позади автомобиля.

"В результате аварии малолетнего с телесными повреждениями госпитализировали в реанимационное отделение больницы", — говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Теперь 40-летнему отцу грозит до трех лет ограничение свободы.

Напомним, в Соломенском районе Киева под колеса микроавтобуса попала третьеклассница. Ребенок внезапно выбежал на дорогу, и девочку сбил автомобиль.