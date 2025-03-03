В Ровенской области будут судить мужчину, который издевался над родной матерью

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В Ровенской области за систематическое домашнее насилие будут судить жителя Дубенского района

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 69-летняя жительница села Дитиничи, в который раз обратилась в полицию с заявлением, что ее 45-летний сын оказывает психологическое давление, нецензурно выражается и выгоняет из дома.

Несмотря на неоднократное привлечение нарушителя к админответственности, в том числе вынесение временных запретительных предписаний, отбывание админареста в изоляторе временного содержания, мужчина продолжил издеваться над матерью.

Следователи следователи сообщили злоумышленнику о подозрении.

Материалы уголовного производства с обвинительным актом направили в суд.

Напомним, в Харькове пенсионерка обратилась в полицию из-за угроз собственного сына.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержан 34-летний иностранец. Он проживал с киевлянкой и постоянно в пьяном виде угрожал ей расправой. Мужчина делал это на глазах их общего 2-летнего ребенка.