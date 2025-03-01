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01 марта 2025, 12:31

Мужчину, сжегшего авто соседа в Одессе, приговорили к трем годам лишения свободы

01 марта 2025, 12:31
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фото: Национальная полиция
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В Одессе суд вынес обвинительный приговор 47-летнему местному жителю, сжегшему соседский автомобиль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Пожар произошел в конце июля прошлого года в Приморском районе Одессы. Огонь полностью уничтожил внедорожник.

В ходе досудебного расследования было установлено, что автомобиль потерпевшего поджег его 47-летний сосед. Между мужчинами возник конфликт, который и стал причиной поджога.

Облив предварительно подготовленный матрас легковоспламеняющимся веществом, злоумышленник поджег его и бросил под транспортное средство. Сумма нанесенного потерпевшему ущерба составила более 353 тысяч гривен.

Исследовав материалы производства и доказательства, предоставленные правоохранителями, приняв во внимание искреннее раскаяние подсудимого, суд признал поджигателя виновным и назначил ему минимальное наказание, предусмотренное санкцией, в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области в результате российской атаки один человек погиб, трое травмированы.

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