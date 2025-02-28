Фото: Нацполиция

Полицейские задержали жителя Днепропетровщины, подозреваемого в убийстве. Известно, что трагедия произошла во время застолья

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

18 февраля к правоохранителям обратилась женщина. Она заявила об исчезновении ее сына. Впоследствии 28-летнего мужчину обнаружили, но уже мертвым.

Выяснилось, что на Синельниковщине мужчина пришел в гости к 40-летнему знакомому. Между ними произошел конфликт. Тогда хозяин дома жестоко избил 28-летнего гостя. Чтобы скрыть преступление, тело он спрятал в подвале.

"На основании собранных доказательств следователем по согласованию с Синельниковской окружной прокуратурой фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей. За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет".

Напомним, ранее в Черкасской области мужчину судили за убийство сожительницы. По данным следствия, они повздорили во время застолья. В ходе ссоры он нанес ей удар ножом. От ранений женщина скончалась. Мужчине присудили 9 лет лишения свободы.