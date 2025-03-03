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03 березня 2025, 13:26

На Рівненщині судитимуть чоловіка, який знущався над рідною матір'ю

03 березня 2025, 13:26
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фото: Національна поліція
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На Рівненщині за систематичне домашнє насильство судитимуть жителя Дубенського району

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 69-річна жителька села Дитиничі, вкотре звернулася до поліції із заявою, що її 45-річний син вчиняє відносно неї психологічний тиск, нецензурно виражається та виганяє з дому.

Попри неодноразове притягнення порушника до адмінвідповідальності, зокрема і винесення тимчасових заборонних приписів, відбування адмінарешту в ізоляторі тимчасового тримання, чоловік продовжив знущатися над матір'ю.

Відтак слідчі повідомили зловмиснику про підозру.

Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скерували до суду.

Нагадаємо, у Харкові пенсіонерка звернулась до поліції через погрози власного сина.

Раніше ми повідомляли, що в Києві затримали 34-річного іноземця. Він проживав із киянкою та постійно в п'яному стані погрожував їй розправою. Чоловік робив це на очах їхньої спільної 2-річної дитини.

Рівненська область суд син знущання поліція мати
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