На Рівненщині судитимуть чоловіка, який знущався над рідною матір'ю
На Рівненщині за систематичне домашнє насильство судитимуть жителя Дубенського району
Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що 69-річна жителька села Дитиничі, вкотре звернулася до поліції із заявою, що її 45-річний син вчиняє відносно неї психологічний тиск, нецензурно виражається та виганяє з дому.
Попри неодноразове притягнення порушника до адмінвідповідальності, зокрема і винесення тимчасових заборонних приписів, відбування адмінарешту в ізоляторі тимчасового тримання, чоловік продовжив знущатися над матір'ю.
Відтак слідчі повідомили зловмиснику про підозру.
Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скерували до суду.
Нагадаємо, у Харкові пенсіонерка звернулась до поліції через погрози власного сина.
Раніше ми повідомляли, що в Києві затримали 34-річного іноземця. Він проживав із киянкою та постійно в п'яному стані погрожував їй розправою. Чоловік робив це на очах їхньої спільної 2-річної дитини.