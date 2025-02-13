Фото: Нацполиция

К харьковским полицейским обратилась напуганная женщина. Оказалось, что над ней издевался ее собственный сын

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Харьковские правоохранители получили уведомление от женщины о домашнем насилии. Оказалось, что 44-летний мужчина в пьяном состоянии оскорблял 65-летнюю мать. Он угрожал ей физической расправой. Испуганная женщина обратилась в полицию.

Полицейские вместе с ней поднялись в квартиру, но ее сын не открыл им дверь. Женщине предложили обратиться в Центр помощи пострадавшим от насилия. Туда ее сопровождали на служебном автомобиле.

"Если вы пострадали от домашнего насилия, обращайтесь в органы полиции на телефонную линию "102" для оказания своевременной и квалифицированной помощи", - призвали правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве задержан 34-летний иностранец. Он проживал с киевлянкой и постоянно в пьяном виде угрожал ей расправой. Все это он делал на глазах их общего 2-летнего ребенка. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.