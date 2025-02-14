МОН обновляет стандарт начального образования: что это значит

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Основная цель изменений – создание модельных обучающих программ, современных учебников и другого образовательного контента для 1-4 классов.

Важно, что стандарт будет учитывать потребности всех учащихся. В частности, детей с особыми образовательными потребностями, что будет способствовать созданию инклюзивной учебной среды.

Отмечается, что в течение февраля-марта 2025 рабочая группа проанализирует опыт семилетнего внедрения стандарта и предложит необходимые изменения для повышения эффективности обучения в начальных классах.

МОН привлек к работе специалистов отрасли и ведущих экспертов. Особую роль в рабочей группе играют опытные учителя-практики. Среди которых Леся Павлюк, учительница начальных классов из Ивано-Франковска, вошедшая в 50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize 2025.

Как известно, обновление государственных стандартов образования – это законодательно определенный процесс. Он проходит по меньшей мере раз в 8–10 лет. В настоящее время изменения касаются только стандарта начального образования.

Напомним, в Украине решили упразднить медали для выпускников школ. Это объяснили неэффективностью. Особенно после пандемии и во время войны.