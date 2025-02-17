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17 лютого 2025, 14:40

Епідпоріг на Рівненщині перевищений на 90%

17 лютого 2025, 14:40
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Рівненщині зростає кількість хворих на грип та ГРВІ – звернень до лікарів побільшало на 25%

Про це повідомляє Рівненська ОДА з посиланням на обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Зазначається, що впродовж минулого тижня в області до лікарів звернулося понад 13 тисяч хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Це на 25% більше від попередніх семи днів.

65% усіх випадків зафіксовано серед дітей, а чверть усіх хворих припадає на Рівненську міську територіальну громаду. Наразі перевищення епідпорогу становить 90%.

За словами очільник Рівненської ОВА Олександра Коваля, в області 294 школи працюють очно; 92 – змішано. У двох навчальних закладах оголошено карантин. Ще 147 працюють дистанційно, з них 123 – через підвищену захворюваність.

За прогнозами медиків, висока захворюваність в області збережеться ще щонайменше 2 тижні.

Нагадаємо, через зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання чимало шкіл переходять на дистанційне навчання.

Так, з 18 лютого школярі Львівщини навчатимуться онлайн.

Раніше ми повідомляли, що на дистанціне навчання перейшли школи Рівненщини, Київщини, Івано-Франківщини та Вінниччини.

грип ГРВІ Рівненська область діти карантин дистанційне навчання школи
З 18 лютого всі школи Львівщини переходять на дистанційне навчання
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