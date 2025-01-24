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24 января 2025, 05:39

В Одессе рэкетиры "выбивали" несуществующий долг с военнослужащего ВСУ

24 января 2025, 05:39
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фото: прокуратура
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Правоохранители разоблачили и задержали группу бандитов, которые занимались вымогательством больших сумм у граждан

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Непосредственное руководство группой совершал неоднократно судимый за корыстные преступления житель Подольска, находящийся в следственном изоляторе в статусе так называемого "смотрящего".

Участники группы специализировались на выбивании несуществующих долгов. В случае несогласия отдать деньги – преследовали жертв, прибегали к избиению и психологическому давлению. Также угрожали физической расправой.

В частности, фигуранты требовали "долг" у 23-летнего военнослужащего ВСУ из Подольска. Узнав, что он получил большую денежную помощь от государства за погибшего при выполнении боевого задания в рядах ВСУ отца, рэкетиры начали звонить и требовать несуществующий долг.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, военный уплатил им 70 тысяч гривен. Но этого фигурантам не хватило, они захотели еще 850 долларов, которые он якобы им задолжал.

Когда денег не получили, находившийся на свободе их сообщник организовал встречу с потерпевшим и, применив физическую силу и психологическое давление, насильно отобрал 5000 гривен.

Злоумышленников задержали правоохранители. Сейчас они находятся под стражей.

Также проверяется причастность фигурантов к совершению других аналогичных преступлений на территории Одесской области.

Напомним, в Киевской области ночью 20 января двое молодых людей похитили годовалого ребенка из-за вымышленного долга в 200 тысяч долларов.

Одесская область долги рэкетиры военный задержание ВСУ
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