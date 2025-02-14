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Правоохранители разоблачили группу лиц, незаконно покупавших и хранивших янтарь для дальнейшей переработки и продажи

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Во время санкционированных обысков в квартирах и хозяйственных помещениях, которые использовали фигуранты, правоохранители обнаружили подпольный цех по обработке "солнечных" камней. Дельцы обустроили его в гараже.

Всего изъято более 530 кг янтаря-сырца и обработанных камней. Никаких документов, подтверждающих законность происхождения камней, фигуранты не предоставили. По ценам черного рынка его стоимость превышает миллион гривен.

На изъятое имущество суд наложил арест, назначена геммологическая судебная экспертиза.

Напомним, ранее в Ровенской области правоохранители изъяли почти тонну камней янтаря-сырца. Его ориентировочная стоимость составляет 60 тысяч долларов.