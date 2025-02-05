Фото: Нацполіція

Правоохоронці "на гарячому" затримали чоловіка. Він отримував посилку на вигадане ім'я. У посилці були наркотики

Про це повідомляє Нацполіція в Рівненській області, передає RegioNews.

21-річний рівнянин опинився на лаві підсудних ща те, що "з рук в руки" збував особливо небезпечні психотропні речовини "альфа-PVP". Крім того, він придбав та зберігав наркотики.

Відомо, що затримали чоловіка "на гарячому". Тоді на вигадані дані чоловік отримував посилку із аналогічним наркотиком у кількості близько 100 доз вартістю орієнтовно 25 тисяч гривень.

"Правоохоронці затримали 21-річного рівнянина в порядку ст.208 КПК України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали наркодилерів, які продавали наркотики у військовій формі. Відомо, що форму вони вдягали для того, щоб не привертати увагу. Зловмисниками виявилися раніше засуджений киянин та його товариш.

Також повідомлялося, що на Одещині затримали браконьєрів. Правоохоронці знайшли в них незаконно виловлену рибу. Проте крім цього - у браконьєрів вилучили амфетамін.