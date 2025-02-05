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05 февраля 2025, 19:35

В Харькове и области разоблачили масштабную схему незаконных сигарет и алкоголя

05 февраля 2025, 19:35
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители провели десятки обысков и обнаружили сотни пачек сигарет и алкоголя. Контрафактный товар продавали гражданам

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харькове и области провели обыски и нашли большое количество контрафактных товаров. Это, в частности, алкогольные напитки и сигареты. Следователи расследуют изготовление, хранение и сбыт подакцизной продукции без акцизных марок или с поддельными марками.

"Извлечено 996 литров алкогольных напитков, более 200 электронных сигарет, почти 1300 пачек сигарет, упаковки табака для кальянов, 53 пакета табака и другое", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Одесской области изъяли более 100 тысяч пар кроссовок , которые были подделкой мировых брендов. Оказалось, что этим "бизнесом" занималась жительница Одессы. Подделки затем продавали на рынках и разных торговых точках.

Также сообщалось, что в Запорожской области решили передать контрафактные сигареты украинским защитникам . Правоохранители изъяли табачные изделия на сумму более 100 тысяч гривен и предложили передать эти сигареты военным. Суд в итоге одобрил такую идею.

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