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28 января 2025, 18:06

В центре Киева мужчина устроил стрельбу в кафе: его разыскивает полиция

28 января 2025, 18:06
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фото: полиция
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Сегодня, 28 января, неизвестный мужчина устроил стрельбу в помещении кафе в центре Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Как рассказали в полиции, в кафе возник конфликт между 68-летним мужчиной и другим посетителем заведения. Один из участников спора выстрелил несколько раз из травматического оружия в сторону пожилого мужчины.

Нарушитель скрылся с места происшествия, правоохранители разыскивают его. Также отмечается, что у пострадавшего мужчины прикосновены ранения. Его госпитализировали, известно, что его жизни угрозы нет.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Черкассах 53-летнего мужчину, который устроил стрельбу и травмировал двух человек.

Также сообщалось, что прокуратура Черкасской области направила в суд обвинение в отношении бывшего руководителя одной из местных исправительных колоний, устроившего стрельбу на станции технического обслуживания и ремонта автомобилей.

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