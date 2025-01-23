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23 января 2025, 03:40

Расстрел из карабина из-за ревности: в Днепре мужчина убил 21-летнего парня и ранил женщину

23 января 2025, 03:40
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фото: Нацполиция
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В Днепре задержали 46-летнего мужчину, который ранил женщину и застрелил соперника из-за ревности. Инцидент произошел 19 января в дачном кооперативе Самарского района города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным следствия, около 23:20 подозреваемый приехал в дом знакомой, но застал у нее в гостях другого мужчину. Разгневавшись, он открыл огонь из охотничьего нарезного карабина, произведя более 10 выстрелов.

"От полученных ранений 21-летний гость скончался на месте происшествия. Раненую женщину подозреваемый посадил в свой автомобиль и отвез в больницу, после чего уехал", — говорится в сообщении.

Полиция оперативно обнаружила автомобиль с подозреваемым по улице Набережная Победы. Во время задержания в машине изъяли карабин, разрешение на который у мужчины были патроны, четыре гранаты, две дымовые шашки, два ножа и две самодельные гранаты.

На месте происшествия работали следователи и взрывотехники.

20 января фигуранту сообщили о подозрении в умышленном убийстве и нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина жестоко убил свою жену на глазах у 9-летней дочери. Затем он изнасиловал девочку.

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