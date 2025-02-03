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03 февраля 2025, 22:41

В Кривом Роге мужчина устроил стрельбу

03 февраля 2025, 22:41
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Фото: Нацполиция
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На одной из улиц Кривого Рога злоумышленник произвел выстрел в мужчину из переработанного оружия. Правоохранители нашли у нападающего патроны разного калибра

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, передает RegioNews.

Это произошло 2 февраля на одной из улиц Кривого Рога. Нападающий сверг у 26-летнего мужчины из переработанного оружия. Правоохранители провели обыски у злоумышленника и нашли у него оружие и более 100 патронов разного калибра.

"Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 3 февраля ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение). Также продолжается досудебное расследование по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - сообщили правоохранители.

Также сообщалось, что 30 января в Киеве мужчина выстрелил в голову курьеру Glovo . Оказалось, что курьер на мопеде очень близко проехал в машину. Это разозлило водителя, и он газовым пистолетом выстрелил курьеру в голову.

Также в Черкассах мужчина устроил стрельбу возле парка . В результате пострадали 23-летний мужчина и 35-летняя женщина.

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