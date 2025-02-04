В Тернопольской области мужчина обокрал сигаретный киоск

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам правоохранителей, на пульт Управления полиции охраны в Тернопольской области 3 февраля в 21:40 поступил сигнал "Тревога" из киоска табачных изделий в Тернополе.

Правоохранители прибыли на место вызова и поймали злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель областного центра 1994 рождения. Он проник в киоск в центре областного центра, выломав металлопластиковую дверь, и похитил несколько блоков сигарет и наличные.

Кроме похищенного у вора обнаружили неизвестное вещество растительного происхождения.

Продолжается следствие.

Напомним, в Харьковской области разоблачили работавших на Россию псевдоволонтеров . Злоумышленники выискивали, где находится личный состав Сил обороны и места стационарного лечения раненых военных.