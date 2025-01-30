Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

В столице будут судить мужчину, который ограбил студентку. Это произошло на одной из улиц Соломенского района города. Он выхватил телефон из рук 18-летней студентки и скрылся. Однако стражи порядка его задержали.

"На время следствия 44-летний житель Киевщины находился под стражей. Следующие 10 лет он может провести за решеткой", - говорят в полиции.

Напомним, в Запорожье задержали напавшего на ветерана мужчину. Злоумышленник попросил у знакомого военного деньги, а на отказ отреагировал агрессивно: он ударил ветерена. Защитник не мог отбиться, потому что получил боевое ранение. Его знакомый этим воспользовался и украл телефон.

Также сообщалось, что киевлянин обворовал предпринимателей прямо на ярмарке. Они занимались выгрузкой товара, а мужчина тем временем похитил их вещи прямо из салона автомобилей.