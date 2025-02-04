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На днях жительница поселка Еланец Николаевской области сообщила в полицию, что неизвестный мужчина пытался ее изнасиловать, а также украл ее мобильный телефон

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Возвращаясь вечером домой, 21-летняя девушка заметила, что ее догоняет мужчина. Он схватил ее за верхнюю одежду, толкнул и пытался изнасиловать. К счастью, девушке удалось сбежать, а на месте преступления остались ее личные вещи.

Правоохранители установили личность злоумышленника – 36-летнего жителя района, ранее неоднократно судимого за совершение имущественных преступлений.

Нападавшего задержали. В его кармане обнаружили и изъяли мобильный телефон девушки.

Задержанному сообщили о подозрении. Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области мужчину осудили за изнасилование 9-летней дочери.