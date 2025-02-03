В Тернопольской области в реке обнаружили тело мужчины

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Тело мертвого мужчины в реке обнаружили жители села Жуков Бережанской общины. На место происшествия приезжали спасатели. Полиция возбудила уголовное производство

Как передает RegioNews, об этом сообщает ZAXID.NET.

Тело мужчины обнаружилось в реке Восточная Золотая Липа, которая протекает через населенный пункт.

"В воскресенье в 20:20 в ГСЧС поступило сообщение относительно утопленника в реке. для поднятия тела на берег привлекли работников отделения дежурного караула 7 ГПРЧ 2 ГПРЗ "Службы спасения”", – сообщил представитель главного управления ГСЧС в Тернопольской области Сергей Данилин.

На место выезжали сотрудники полиции. Они открыли уголовное производство по ч. 115 УК Украины (Убийство с примечанием несчастный случай).

Как сообщалось, в Ровно террористы пытались взорвать отделение полиции.