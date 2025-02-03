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03 февраля 2025, 21:53

В Ровенской области женщина трубой избила военного

03 февраля 2025, 21:53
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители выясняют детали

Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Это произошло 2 февраля. Правоохранители получили сообщение о том, что на улице неизвестная нанесла телесные повреждения военному.

Выяснилось, что водитель Infinity припарковал свой автомобиль на пешеходной зоне. 47-летний львовянин в состоянии алкогольного опьянения выразил недовольство. 53-летняя местная жительница объяснила, что они остановили машину всего на несколько минут.

Впоследствии между женщиной и мужчиной произошел конфликт, переросший в стычку. По словам военного, жительница достала из машины металлическую трубу и ударила его по рукам и по шее.

После того как авто уехало, прохожие выложили пострадавшему "скорую". Сейчас львовянин проходит обследование.

53-летняя жительница тоже обратилась в больницу. У нее диагностировали ушиб головы и осаждение руки. После оказания медпомощи ее отпустили.

Напомним, ранее в Сумской области избили подростка . Стало известно, что между двумя ребятами произошел конфликт. В результате один из них нанес другому удар в живот. Мать потерпевшего обратилась в милицию.

Также сообщалось, что в Харьковской области мужчина едва не зарубил топором покупателя в магазине. Между ними произошел конфликт. Сначала мужчина ушел, но впоследствии вернулся для мести и стал избивать покупателя топором. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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