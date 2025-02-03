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Полиция возбудила уголовное производство из-за драки между подростками, которая произошла на парковке торгового центра в Деснянском районе Киева

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Информацию о драке правоохранители обнаружили 2 января во время мониторинга соцсетей. До этого им никто не сообщал об инциденте.

Полиция открыла дело по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).

Сейчас следователи и инспекторы ювенальной превенции выясняют детали, когда именно произошла драка и кто в ней участвовал.

Напомним, в Сумской области полиция расследует обстоятельства избиения подростка. Инцидент 31 января в городе Ахтырка.

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