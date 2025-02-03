В ТРЦ в центре Харькова подростки устроили массовую драку: полиция проводит проверку

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Полиция проводит проверку по факту конфликта в торгово-развлекательном центре Харькова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Отмечается, что в воскресенье, 2 февраля, около 18:36 в Харьковское районное управление полиции № 1 поступило сообщение о массовой драке в одном из крупнейших ТРЦ в центре города. На место оперативно прибыли сотрудники Управления патрульной полиции Харьковской области и охранной фирмы.

Установлено, что между подростками возник конфликт, переросший в драку. Также участники события сопротивлялись представителям охранной компании.

Правонарушение прекращено. За медицинской помощью в настоящее время никто не обращался.

От администратора торгово-развлекательного центра принято заявление и пояснение. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта с целью привлечения всех виновных к ответственности.

Напомним, накануне полиция открыла уголовное производство из-за потасовки между подростками, которая произошла на парковке торгового центра в Деснянском районе Киева.

Также мы сообщали, что в Сумской области полиция расследует обстоятельства избиения подростка. Инцидент произошел 31 января в городе Ахтырка.