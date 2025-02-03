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Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Це сталося 2 лютого. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці невідома жінка нанесла тілесні ушкодження військовому.

Зʼясувалося, що водій Infinity припаркував своє авто на пішохідній зоні. 47-річний львівʼянин у стані алкогольного спʼяніня висловив незадоволення. 53-річна місцева жителька пояснила, що вони зупинили машину лише на кілька хвилин.

Згодом між жінкою та чоловіком стався конфлікт, який переріс у сутичку. За словами військового, рівнянка дістала з машини металеву трубу та вдарила його по руках та по шиї.

Після того як авто поїхало, перехожі виклали потерпілому "швидку". Зараз львів'янин проходить обстеження.

53-річна рівнянка теж звернулась до лікарні. У неї діагностували забійну рану голови та осаднення руки. Після надання меддопомоги її відпустили.

Нагадаємо, раніше на Сумщині побили підлітка. Стало відомо, що між двома хлопцями стався конфлікт. В результаті один з них завдав іншому удар в живіт. Мати потерпілого звернулась до правоохоронців.

Також повідомлялося, що на Харківщині чоловік ледве не зарубав топором покупця в магазині. Між ними стався конфлікт. Спочатку чоловік пішов, але згодом повернувся для помсти і став бити покупця топором. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення.